На півдні Росії і в окупованому Криму почались навчання ракетних військ і артилерії

На півдні Росії і в окупованому нею Криму почалися навчання ракетних військ і артилерії, йдеться на сайті російського Міністерства оборони.

«Понад 5 тисяч артилеристів виведені на 19 полігонів Південного військового округу, розташованих в Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, Дагестані, Північній Осетії, Криму, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії і Південній Осетії», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що навчання триватимуть упродовж місяця. Заплановане проведення понад 100 тактичних навчань і стрільб.

У Генштабі Збройних сил України неодноразово називали незаконними російські військові навчання в анексованому Криму та в максимальній близькості до українсько-російського кордону.

З наступного тижня Москва запланувала провести на білоруській території спільні з Мінськом військові навчання «Захід-2017». Вони викликали перестороги у Києва та головним чином країн Балтії щодо прозорості і загрози розбудови Росією своєї військової присутності в регіоні. Москва і Мінськ неодноразово заперечували ці побоювання, заявляючи, що навчання мають винятково оборонний характер.