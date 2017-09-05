35 законопроектів щодо євроінтеграції потребують швидкого ухвалення Радою – Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила про 35 пріоритетних євроінтеграційних законопроектів, які потребують ухвалення Верховною Радою в рамках нової сесії. Про це інформує урядовий портал.

«Це 35 законопроектів, які встановлюють нові правила в таких сферах, як транспорт і безпека перевезень, бухгалтерський облік та міжнародні стандарти фінансової звітності, охорона довкілля, митна політика, енергетика та енергоефективність, соціальна політика та охорона здоров’я, електронна торгівля», – повідомили в уряді з посиланням на Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр заявила, що перелік законопроектів з євроінтеграції значно ширший і що депутати мають вносити свої пропозиції, зокрема для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Дивіться пояснювальні записки, читайте тексти законопроектів, критикуйте, вносьте пропозиції, рухаймося вперед», – звернулася Климпуш-Цинцадзе.

1 вересня вступила в силу Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом і завершує чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа. Багато норм Угоди були застосовані іще з 2014 року, але повний вступ в дію забезпечує більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом в таких сферах, як зовнішня політика, торгівля, правосуддя, освіта, наука, технології тощо.