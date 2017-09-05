У Грузії протоієрея засудили до 9 років тюрми за звинуваченням у намірі отруїти секретаря патріарха ГПЦ

Суд у столиці Грузії Тбілісі засудив до дев’яти років позбавлення волі протоієрея Георгія Мамаладзе за звинуваченням у намірі отруїти особистого секретаря патріарха Грузинської православної церкви Ілії II Шорену Тетруашвілі.

Мамаладзе, який перебуває під вартою, вирішив не з’являтися в залі суду під час оголошення вироку. Його захист виступав за виправдання підзахисного, а після оголошення вироку заявив про намір його оскаржувати в апеляційному, Верховному суді, а також в Європейському суді з прав людини.

Мамаладзе затримали в лютому в тбіліському міжнародному аеропорту при спробі вилетіти в Берлін. У його багажі виявили отруту – ціанистий калій.

Слідчі заявляють, що Мамаладзе мав намір отруїти Тетруашвілі, яка допомагала патріархові, що одужував після операції в столиці Німеччини.

Прокуратура в своїй позиції опиралася на повідомлення свідка, який заявив, що протоієрей просив у нього допомоги у пошуку отрути.

84-річний Ілія II очолює Грузинську православну церкву з 1977 року. Понад 80 відсотків громадян країни вважають себе православними.