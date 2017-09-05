Резерви НБУ досягнули максимуму з 2014 року – регулятор

Резерви Національного банку України перевищили 18 мільярдів доларів і досягнули максимуму з 2014 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті головного фінансового регулятора.

За даними НБУ, нині резерви перебувають на рівні, що на 16% вищий, ніж на початку поточного року.

«За підсумками серпня резерви зросли на 240 мільйонів доларів США або 1,3%», – йдеться в повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що на зміну обсягів резервів впливали надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики і валютні інтервенції.

Раніше у НБУ зазначили, що важливим чинником поповнення міжнародних резервів є позики, отримані Україною, зокрема від Міжнародного валютного фонду.

Перший транш МВФ на суму 5 мільярдів доларів Києву було надано у березні 2015 року. Надання цього траншу дозволило одразу збільшити резерви вдвічі (з близько 5 до майже 10 мільярдів доларів США). Ще один транш у розмірі 1,7 мільярда доларів був перерахований у серпні 2015 року, кошти повністю пішли на поповнення резервів НБУ, що, за даними Мінфіну, допомогло посилити стабільність на валютному ринку країни. У 2017 році Україна отримала близько 1 мільярда доларів у вигляді траншу і очікує ще на один транш у цьому році.