В Афганістані звільнили викрадених працівників Червоного Хреста

В Афганістані викрадачі звільнили двох працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста, яких викрали в лютому у провінції Джоузджан на півночі країни, повідомили в делегації МКЧХ в Афганістані.

«Ми відчуваємо полегшення і вдячні, що наші колеги знову з нами і неушкоджені», – заявила голова делегації Моніка Дзанареллі.

За її словами, звільнення викрадених потребувало багатьох зусиль, і в делегації вдячні місцевим мешканцям і органам влади, які відіграли свою роль у тому, щоб домогтися звільнення колег.

Хто саме були викрадачі і які були мотиви їхніх дій, в МКЧХ відмовилися повідомити.

Двох працівників Червоного Хреста викрали 8 лютого невідомі озброєні люди, які при цьому вбили шість їхніх колег.

Працівники Червоного Хреста час від часу стають об’єктами нападів в Афганістані. Зокрема, у грудні минулого року у провінції Кундуз на півночі країни викрали працівника-іспанця; його відпустили через 19 днів.