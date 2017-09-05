Парубій: Порошенко 7 вересня виступить з посланням до Ради

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що президент України Петро Порошенко 7 вересня виступить з посланням до Ради.

«У четвер ми почнемо наше засідання з послання президента», – сказав він.

Нова сесія Верховної Ради розпочалася сьогодні, 5 вересня. Раніше Парубій повідомляв, що Петро Порошенко може звернутися до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни в перший день нової сесії. Проте згодом у фракції «Блок Петра Порошенка» повідомляли, що президент звернеться до Ради 7 вересня.