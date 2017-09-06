США не відмовляються від ядерної угоди з Іраном – посол Гейлі

Сполучені Штати можуть у жовтні знайти порушення Іраном ядерної угоди 2015 року, але це не означає виходу Вашингтона з цього договору, заявила 5 вересня посол США в ООН Ніккі Гейлі.

«Якщо президент вирішить не засвідчувати відповідність дій Ірану положенням угоди, це не означатиме, що Сполучені Штати відмовляються від неї. Ми залишимося відданими угоді, якщо вона захистить безпеку Сполучених Штатів», – сказала вона.

Адміністрація Трампа вже двічі підтверджувала дотримання Іраном ядерної угоди.

За американським законом Держдепартамент зобов’язаний повідомляти Конгресу кожні 90 днів, чи виконує Іран обмеження щодо ядерної діяльності, які угода передбачає в обмін на послаблення міжнародних санкцій. Наступний термін звіту настає в жовтні, і президент США Дональд Трамп вважає, що до того часу Сполучені Штати знайдуть ознаки порушень з боку Тегерана.