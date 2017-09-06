У Конгресі США просять надати документи щодо розслідування зв’язків Трампа з Росією

Комітет із розвідки Палати представників Конгресу США попросив міністерство юстиції та ФБР надати документи, пов’язані з досьє, в якому стверджується, що Росія зібрала компрометуючу інформацію про президента США Дональда Трампа. Про це повідомив конгресмен-демократ Адам Шифф в інтерв’ю MSNBC 5 вересня.

За його словами, він та інші демократи в комітеті з розвідки заперечували проти намагань республіканців дискредитувати автора досьє, колишнього співробітника британської розвідки Крістофера Стіла.

Associated Press повідомляє, що комітет очікує на отримання запитуваної інформації до 14 вересня.

Республіканці заявили, що хочуть знати, як складалося це досьє і чи було воно створене для дискредитації президентської кампанії Трампа 2016 року.

Створення досьє було профінансоване групою, яка виступала проти Трампа під час кампанії 2016 року. Ці матеріали містять і деякі непристойні звинувачення на адресу Трампа.

Комітет із розвідки Палати представників є одним із кількох комітетів Конгресу США, які розслідують звинувачення щодо втручання Росії у вибори в 2016 році та можливу співпрацю між Москвою та кампанією Трампа.

Росія заперечує втручання у вибори, так само і Трамп заперечує будь-яку співпрацю з Росією на цьому етапі.