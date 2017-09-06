В окупованому Криму відкрили пам’ятник Леніну

У кримському курортному селищі Сімеїз 5 вересня відкрили пам’ятник лідерові російських більшовиків Володимиру Леніну. Про це повідомляє сайт Крим.Реалії з посиланням на кримського журналіста Сергія Сардика.

За його інформацією, до 1993 року тут стояв пам’ятник, але потім від нього залишився лише постамент.

«У сквері нижче алеї поблизу вілл «Ксенія» та «Мрія» з ініціативи КПРФ за програмою відновлення радянських пам'ятників встановили гранітний бюст Володимиру Леніну», – розповів Сергій Сардик.

За його словами, захід пройшов в «урочистій атмосфері»: був запрошений оркестр, лунали радянські пісні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».