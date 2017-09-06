Януковичу і Лавриновичу оголосили підозру у справі про захоплення влади в 2010 році – ГПУ

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишньому президентові Віктору Януковичу й екс-міністрові юстиції Олександру Лавриновичу в захопленні влади шляхом конституційного перевороту в 2010 році, заявляє генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, який призвів до захоплення державної влади» шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту й уряду».

«На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту Януковичу та екс-міністру юстиції Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни чинної Конституції України через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації», – написав Луценко у Facebook.

Пізніше прес-служба Генпрокуратури поінформувала, що в рамках цього ж провадження оголошено про підозру також колишньому заступнику міністра юстиції України. Досудове розслідування триває.

Конституційний суд України 2010 року повернув країну до президентсько-парламентської форми правління, повернувши президентові частину втрачених повноважень. Рішення КСУ тоді, по суті, повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.

У травні 2014 року стало відомо, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування стосовно колишніх міністрів юстиції Олександра Лавриновича й Олени Лукаш за фактом розтрати бюджетних коштів у розмірі понад 8,6 мільйона гривень. У жовтні 2016-го у ГПУ повідомили, що направили до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича.