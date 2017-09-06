Запаси газу в українських сховищах перевищили 15 мільярдів кубометрів – «Укртрансгаз»

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 4 вересня перевищили 15 мільярдів кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України державної компанії «Укртрансгаз».

16 серпня радник міністра енергетики і вугільної промисловості Максим Білявський інформував, що Україна збільшила запаси газу до 14 мільярдів кубометрів. Таким чином, ще один мільярд кубометрів палива накопичений за три тижні.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв про плани нагромадження на 1 жовтня 2017 року 17 мільярдів кубометрів для проходження опалювального сезону 2017–2018 років.

При підготовці до минулого опалювального періоду профільне міністерство також наполягало на необхідності нагромадити 17 мільярдів кубометрів газу, але керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 мільярда кубометрів буде цілком достатньо. У результаті, в опалювальний сезон 2016–2017 років Україна ввійшла із запасами «блакитного палива» на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.