Геращенко: Київ підтверджує готовність до обміну за формулою «87 на 309»

У Мінську українська сторона підтвердила свою готовність звільнити 309 людей в обмін на 87 українських заручників, які утримуються на непідконтрольної території Донбасу. Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Ми вимагаємо звільнити 87 українців, чиє місце перебування нами встановлене. Українська сторона в рамках компромісу готова звільнити 309 людей, аби тільки витягти наших. Важливо, що ОРДЛО вже не заперечує утримання 87 українців зі списку 144, ми важко знаходимо інформацію про кожного й боремося за їх включення в списки», – написала вона.

За словами Геращенко, Київ наполягає на тому, що зі списку вимог бойовиків мають бути виключені всі ті, хто не мають відношення до збройного конфлікту на Донбасі.

«Чекаємо відповіді на наші офіційні компромісні пропозиції, які повністю базуються на Мінських угодах. Камінь спотикання: це вимога звільнити криміналітет і терористів, що не підпадають під дії Мінських угод, тому це неприйнятно», – пояснила вона.

Напередодні радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив план обміну з сепаратистами на окупованій частині Донбасу заручників за формулою «87 на 309».

За останніми даними СБУ, кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників складає 144.