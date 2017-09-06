В Індії після вбивства опозиційної журналістки спалахнули протести

В Індії 6 вересня почалися акції протесту журналістів і правозахисників, обурених вбивством журналістки Гаурі Ланкеш. Учасники протестів заявляють, що журналістку вбили через критичні публікації на адресу правого уряду прем’єра Нарендри Моді, і вимагають провести повне розслідування вбивства.

Організаторами акцій протесту в різних містах країни виступили журналістські об’єднання, в тому числі Гільдія видавців Індії, Прес-клуб і Асоціація преси. Вони назвали вбивство Ланкеш «грубим зазіханням на свободу преси», а також продовженням серії аналогічних нападів в останні роки, спрямовані проти письменників, художників і науковців, які критикували уряд Моді.

55-річна Ланкеш видавала тижневик мовою каннада, поширеною на південному заході Індії, особливо в штаті Карнатака.

Журналістку застрелили невідомі біля її будинку в місті Бангалор (штат Карнатака) 5 вересня. Мотиви вбивства офіційно не встановлені.

Комітет захисту журналістів стверджує, що Індія має слабкий рівень захисту журналістів, особливо тих, що висвітлюють корупцію в невеликих містах.