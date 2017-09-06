НАБУ планує закупити нові автомобілі на 5,5 мільйона гривень – #Точно

У вересні Національне антикорупційне бюро України планує оголосити тендер на закупівлю нових автомобілів на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Така інформація міститься в річному плані закупівель НАБУ на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Зокрема, для антикорупційного відомства хочуть придбати автомобілі таких марок, як Ford Focus, Ford Mondeo, Renault Megane і Peugeot Treveller. У документі також зазначено, що потенційні учасники закупівель можуть запропонувати автомобілі інших марок з аналогічними характеристиками.

Автівки мають бути поставлені до кінця року.

Протягом літа НАБУ вже уклало кілька угод на суму понад 10 мільйонів гривень на закупівлю авто, серед яких Ford Custom Tourneo, Mazda CX 5.

У червні бюро сплатило 46 тисяч гривень за навчання на курсах контраварійного водіння.

Загалом протягом 2017 року НАБУ уклало на тендерах 168 угод на суму 55 мільйонів гривень.