Оліфер про переговори в Мінську: на Донбасі минулого тижня зафіксували найменше обстрілів з 2015 року

Тристороння контактна група зазначила, що на Донбасі минулого тижня, від 28 серпня по 3 вересня, зафіксовано найнижчу кількість обстрілів, починаючи від 2015 року. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

Як нагадала вона на своїй сторінці в Facebook, українська сторона, починаючи від 2015 року, послідовно відстоює введення миротворчої місії на всю територію ОРДЛО, включаючи українсько-російський кордон.

За її словами, в гуманітарній підгрупі ТКГ триває обговорення питань звільнення заручників.

«Залишається актуальним питання формування порядку денного роботи політичної підгрупи, де Україна пропонує обговорювати скасування указу президента Росії про визнання документів, виданих квазівладою ОРДЛО; відмова від встановлення так званого «кордону»; відновлення контролю України за українсько-російським кордоном та створення робочої підгрупи щодо кордону», – додала Оліфер.

Засідання Контакної групи в Мінсьбку сьогодні тривало близько чотирьох годин.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.