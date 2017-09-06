Оліфер: у Мінську домовилися про проведення 13 вересня скайп-зустрічі підгрупи з безпеки ТКГ

Тристороння контактна група задля контролю за дотриманням сталого режиму припинення вогню на Донбасі домовилися про проведення 13 вересня скайп-зустрічі підгрупи з безпеки. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Режим тиші – важлива умова для всебічного продовження імплементації Мінських угод, включаючи гуманітарний, політичний, соціально-економічний блоки питань», – написала вона на своїй сторінці в Facebook за підсумками засідання ТКГ.

Засідання Контакної групи в Мінську сьогодні тривало близько п’ятьох годин.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.