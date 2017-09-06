Суд відкрив справу щодо заборони діяльності Партії регіонів в Україні

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності на території України Партії регіонів.

Як повідомляє прес-служба суду, справу відкрили за позовом громадської організації до Міністерства юстиції України.

Позивач просить суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України Партії регіонів і скасувати державну реєстрацію.

Судове засідання у цій справі призначили на 6 грудня.

Партія створена в 1997 році. Після подій Майдану на початку 2014 року партія практично припинила політичну діяльність і не брала участі у позачергових парламентських виборах. Водночас на уламках Партії регіонів виник «Опозиційний блок», до якого ввійшли багато членів цієї партії. «Опозиційний блок» брав участь у виборах, має фракцію у Верховній Раді – 43 депутати.