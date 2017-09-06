Оліфер: наступне засідання Контактної групи заплановане на 20 вересня

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську заплановане на 20 вересня. Про це повідомила речниця другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

Крім того, Контактна група задля контролю за дотриманням сталого режиму припинення вогню на Донбасі домовилася про проведення 13 вересня скайп-зустрічі підгрупи з безпеки.

Засідання Контактної групи в Мінську сьогодні тривало кілька годин.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.