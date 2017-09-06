У Human Rights Watch критикують законопроекти щодо декларування антикорупційних активістів

У міжнародній правозахисній організації Human Rights Watch критикують законопроекти 6674 і 6675 щодо декларування антикорупційних активістів, повідомляє прес-служба організації.

«Якщо схвалять, це законодавство матиме задушливий, загрозливий вплив на українські неурядові організації. Ці заходи виходять далеко за межі того, що вимагають від приватних компаній, і є каральними, а не щирою спробою виправити ймовірні проблеми з відповідальністю неурядових організацій», – заявила дослідниця Human Rights Watch із українських питань Таня Купер.

«Необхідно скасувати недосконалі вимоги до антикорупційних активістів, які не є державними посадовими особами і не повинні підлягати аналогічній перевірці своїх особистих активів», – додала вона.

У своєму експертному аналізі законопроектів 6674 і 6675 Міжнародний центр законодавства неприбуткового сектора (ICNL) зазначив, що «жодна з європейських країн немає такої обтяжливої звітності щодо всіх громадських організацій, як це пропонується українськими законопроектами».

Активісти заявили, що на завтра, 7 вересня, президент України Петро Порошенко скликає координаційну раду з питань розвитку громадянського суспільства для обговорення питання здійснення електронного декларування громадськими активістами.

23 березня парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для антикорупційних активістів. 27 березня президент України підписав зміни до закону щодо електронного декларування після зустрічі з громадськими активістами щодо цього документа. При цьому він заявив, що запропонує внести зміни до тих пунктів документа, які критикують.

В Адміністрації президента повідомили, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, сторони домовилися створити робочу групу з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

У липні Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроекти 6674 та 6675, у яких передбачається посилення звітності неприбуткових організацій, зокрема, за освоєння міжнародної грошової допомоги, та відповідальності за помилки у таких звітах. Низка громадських організацій, зокрема правозахисних, назвала норми цих законопроектів дискримінаційними. Депутати ще не розглядали ці законопроекти.