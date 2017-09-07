Бойовики на Донбасі здійснили 34 обстріли за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 6 вересня 34 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. «Із них 20 обстрілів характеризуються як неприцільні», – ідеться в ранковому зведенні.

Втрат серед українських військових немає, відзначає штаб.

В угрупованні «ДНР» повідомляють про бойові дії поблизу Донецька та Горлівки, в угрупованні «ЛНР» ще не інформували про події 6 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.