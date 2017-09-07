Збірна України вийшла до плей-оф чемпіонату Європи з баскетболу

Збірна України з баскетболу змогла вийти до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. 6 вересня підопічні Євгена Мурзіна переграли в Ізраїлі збірну цієї країни – 88:64.

Таким чином, українці посіли в групі B четверте місце серед шести команд, випередивши збірні Грузії та Ізраїлю.

Тепер українська команда зустрінеться зі збірною Словенії, яка перемогла в групі А, вигравши всі матчі – у фінів, французів, греків, поляків та ісландців. Поєдинок Україна – Словенія запланований на 12:30 у суботу, 9 вересня, у Стамбулі.

На груповій стадії українці програли командам Німеччини, Італії та Литви, але змогли переграти грузинів та їзраїльтян.

У чемпіонаті Європи з баскетболу 2017 року брали участь 24 команди. Матчі групової стадії приймали Фінляндія, Ізраїль, Румунія та Туреччина, а всі поєдинки плей-оф відбудуться на стамбульській арені «Сінан Ердем Даум».