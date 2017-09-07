Порошенко назвав невідкладним створення спеціального антикорупційного судового органу

Президент України Петро Порошенко заявляє, що невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу. Про це Порошенко повідомив 7 вересня під час щорічного послання до українського парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

«Невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу. Цей орган має бути сформований на конкурсній основі із суддів з бездоганною репутацією», – заявив він.

За словами Порошенка, цей орган має бути залежним лише від закону, але вільним від будь-яких сторонніх впливів.

В Україні впродовж останніх років було створено кілька нових органів, завданнями яких є боротьба з корупцією, зокрема, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство із запобігання корупції. Західні партнери України вимагають також створення спеціального антикорупційного суду.