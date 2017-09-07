Ізраїль уночі 7 вересня атакував військовий об’єкт у Сирії

Сирійські військові заявили, що ізраїльські літаки вночі 7 вересня атакували один із об’єктів на заході Сирії. За їхніми даними, кілька ракет, випущених з повітряного простору Лівану, впали неподалік міста Мас’яф. Внаслідок атаки загинули дві людини, завдано значної матеріальної шкоди.

Сирійська армія попередила про «небезпечні наслідки цієї агресивної дії для безпеки та стабільності в регіоні».

Ізраїль, який раніше здійснив кілька повітряних атак у Сирії, не прокоментував цих повідомлень.

Місто Мас’яф розташоване приблизно за 60 кілометрів на схід від середземноморського сирійського міста Тартус, де Росія утримує військово-морську базу.

Базована у Великій Британії спостережна організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що удар поцілив у об’ֹєкт Сирійського науково-дослідного центру. Також у цьому повідомленні йдеться, що військове сховище поблизу цього об’єкта сирійська влада використовувала для зберігання ракет класу «земля-земля».

Сполучені Штати звинувачують Сирійський науково-дослідний центр у розробці хімічної зброї, яка, за повідомленнями, використовувалася в квітні під час атаки на утримуване антиурядовими повстанцями місто Хан-Шейхун.

6 вересня слідчі ООН заявили, що дійшли висновку: сирійський уряд несе відповідальність за напад на Хан-Шейхун із застосуванням газу зарину. Жертвами цієї атаки стали принаймні 83 людини.

Дамаск заперечує наявність у своєму арсеналі чи застосування хімічної зброї.