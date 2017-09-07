ДНК-тест: Далі не є батьком жінки, яка домоглася його ексгумації

Тест ДНК останків Сальвадора Далі показав, що іспанка Марія Пілар Абель не є його позашлюбною дочкою, повідомив фонд «Гала – Сальвадор Далі».

Останки художника ексгумували в кінці липня у зв’язку з позовом жінки про встановлення батьківства. Судмедексперти розкрили труну і взяли біологічний матеріал, який відправили до Національного інституту токсикології і судово-слідчої експертизи Іспанії.

Марія Пілар Абель від 2007 року намагалася встановити, що вона – біологічна дочка художника. За її словами, про своє походження вона дізналася від матері, яка була домробітницею в будинку Далі. Таємницю її народження мати нібито розкрила лише незадовго до смерті.

Якби жінка довела спорідненість із Далі, то змогла б претендувати на його прізвище і частину спадщини, яку художник заповів Іспанії.

Сальвадора Далі вважають одним із найвідоміших представників сюрреалізму. Він помер у 1989 році, був забальзамований і похований у своєму рідному місті Фіґересі в Каталонії.