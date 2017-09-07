Суд вирішив зарахувати заставу Полякова понад 300 тисяч гривень у дохід держави

Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення зарахувати внесену народним депутатом Максимом Поляковим заставу в розмірі понад 300 тисяч гривень у дохід держави.

Суд також призначив нову заставу в розмірі 608 тисяч гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про стягнення застави в дохід держави у зв’язку з невиконанням підозрюваним ухвали суду, зокрема носіння засобу електронного контролю, Максимом Поляковим. Депутат, як повідомляли у САП, до 31 липня має одягти електронний браслет.

23 серпня Максим Поляков заявив, що йому одягли електронний браслет, як це передбачає запобіжний захід, обраний йому понад місяць тому.

21 липня Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції «Народний фронт» Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень. Згідно з ухвалою, Поляков також зобов’язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти. Поляков, коментуючи інформацію про те, що він відмовляється вдягати електронний браслет, заявляв, що засіб контролю на нього одягти не намагалися.

Максим Поляков, а також виключений зі фракції «БПП» народний депутат Борислав Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи». У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму у 280 тисяч доларів, у діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму в 7 500 доларів. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних із видобутком бурштину, в інтересах компанії-нерезидента. Депутати ці звинувачення відкидають. 11 липня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, але не дозволила його арешт.