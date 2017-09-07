СБУ: за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад 3000 людей

У Службі безпеки України заявляють, що за час конфлікту на Донбасі з полону бойовиків звільнили понад три тисячі людей. Про це повідомив керівник центру СБУ Юрій Качанов.

«З 7 квітня 2014 року за сприяння центру було знайдено, а також звільнено 3138 осіб. Серед них є і військовослужбовці, цивільні особи, журналісти», – сказав він.

За даними Качанова, на сьогодні у заручниках бойовиків перебуває 144 людини і 410 людей вважаються зниклими безвісти.

За даними СБУ, станом на березень зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважалися 418 людей.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».