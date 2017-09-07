Міністри оборони країн ЄС проводять кібернавчання в Таллінні

Міністри оборони країн Європейського союзу зібралися у столиці Естонії Таллінні на неформальну зустріч, що передбачає проведення кібернавчань. Їх мета – відпрацювати реакцію на потенційні атаки хакерів на військові структури ЄС.

За вигаданим сценарієм навчань EU CYBRID 2017, хакери атакують командування морською місією ЄС у Середземному морі і починають кампанію в соціальних мережах, щоб дискредитувати операції і викликати протести, повідомляє новинна агенція Reuters.

Кожен із міністрів оборони країн-членів ЄС намагався усунути проблему.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який брав участь у навчаннях як спостерігач, повідомив, що за останній рік альянс зафіксував 60-відсоткове зростання числа кібернападів на свої мережі.

Минулого року члени НАТО визнали кіберпростір сферою, в яких альянс має захищати себе так само ефективно, як і в повітрі, на суші і на морі.

Естонія поставила кібербезпеку як один із пріоритетів свого шестимісячного головування в Раді ЄС у другій половині 2017 року після того, як через низку кібератак була заблокована робота міжнародних фірм, портів і державних служб.