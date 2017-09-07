У Росії суд арештував підлітка, який влаштував стрілянину в школі

Басманний суд столиці Росії Москви 7 вересня вирішив арештувати підлітка, який влаштував стрілянину в школі в підмосковній Івантєєвці.

Як повідомляють російські ЗМІ, слухання проходили в закритому режимі, бо підозрюваний є неповнолітнім. Захист наполягав на домашньому арешті. Сам підліток розкаявся в скоєному, заявив його адвокат.

Справа розглядається за статтями про замах на вбивство і хуліганство.

Інцидент у школі в Івантєєвці стався 5 вересня. Повідомлялося, що учень проніс до школи пневматичну гвинтівку і почав стріляти у вчительку і однолітків. За даними слідчих, він також вдарив викладачку інформатики кухонною сокиркою, в результаті чого її шпиталізували з травмою голови. Ще троє учнів отримали травми, коли вистрибнули з вікон, злякавшись стрілянини.