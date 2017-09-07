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07 Вересень 2017, Київ 18:48
Новини | Події

Порошенко присвоїв посмертно звання Героя України співробітнику ГУР Шаповалу

Максим Шаповал

Президент України Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Героя України співробітнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Максиму Шаповалу, який загинув 27 червня внаслідок вибуху автомобіля.

Як повідомляє прес-служба президента, Порошенко вручив вдові Шаповала орден «Золота зірка» Героя України.

«Генерал-майор Максим Шаповал був професіоналом з великої літери, мужнім, безстрашним воїном, який віддав своє життя за Україну. Це зразок українського воїна, на прикладі якого виховуватимуться покоління українських розвідників», – сказав він.

27 червня у Солом’янському районі Києва стався вибух в авто, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. За даними слідчих, в автомобілі був закладений вибуховий пристрій. У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт. Розслідує справу військова прокуратура.

Наприкінці червня Порошенко присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Максиму Шаповалу (посмертно).

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