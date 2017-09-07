Суд заборонив синові Шуфрича 2 місяці сідати за кермо – прокуратура Києва

Шевченківський районний суд міста Києва обмежив синові народного депутата з «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича право керувати автотранспортом упродовж двох місяців. Про це повідомила на сторінці у Facebook речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«За клопотанням столичної прокуратури суд на 2 місяці обмежив підозрюваного у ДТП на Шота Руставелі у праві керування транспортом», – повідомила Максимець.

30 серпня то й же Шевченківський районний суд Києва віддав Нестора Шуфрича-молодшого на поруки батька, народного депутата з «Опозиційного блоку». Натомість прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт. Адвокати Шуфрича наполягали, що підстав для домашнього арешту немає, заявляючи, що їхній підзахисний не збирається втікати і здав закордонний паспорт.

Напередодні Шуфричу-молодшому оголосили підозру за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

Сьогодні Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги на рішення суду про запобіжний захід для Шуфрича-молодшого.

За даними поліції, 26 серпня ввечері автомобіль «Бентлі», за кермом якого перебував син депутата Нестора Шуфрича, на пішохідному переході збив чоловіка. Потерпілого з травмами «швидка» доставила в лікарню, в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи передпліччя і гомілки.