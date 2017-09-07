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07 Вересень 2017, Київ 21:51
Новини | Події

Порошенко проводить неформальну зустріч із фракцією БПП у резиденції «Залісся» – «Схеми»

Народні депутати фракції БПП на запрошення Порошенка з'їжджаються на неформальну зустріч до закритої державної резиденції «Залісся»

Депутати фракції «Блок Петра Порошенка» з’їжджаються до державної резиденції «Залісся» на зустріч до президента. Про це з місця подій повідомляє журналіст програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

На в’їзді у резиденцію утворилась черга з елітних автомобілів, які по одному пропускає охорона.

Раніше глава фракції БПП Артур Герасимов на запитання журналіста видання «Українська правда», чи депутати поїдуть святкувати початок нового політичного сезону в ресторан, відповів: «Та перестаньте. Ми ще не визначилися, або фракція буде тут (в будівлі Ради – ред.), або в Адміністрації президента».

Повідомлялося, що ввечері 7 вересня фракція «Блок Петра Порошенка» проведе своє засідання на Банковій.

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