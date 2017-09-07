Порошенко проводить неформальну зустріч із фракцією БПП у резиденції «Залісся» – «Схеми»

Депутати фракції «Блок Петра Порошенка» з’їжджаються до державної резиденції «Залісся» на зустріч до президента. Про це з місця подій повідомляє журналіст програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

На в’їзді у резиденцію утворилась черга з елітних автомобілів, які по одному пропускає охорона.

Раніше глава фракції БПП Артур Герасимов на запитання журналіста видання «Українська правда», чи депутати поїдуть святкувати початок нового політичного сезону в ресторан, відповів: «Та перестаньте. Ми ще не визначилися, або фракція буде тут (в будівлі Ради – ред.), або в Адміністрації президента».

Повідомлялося, що ввечері 7 вересня фракція «Блок Петра Порошенка» проведе своє засідання на Банковій.