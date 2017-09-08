Які фобії заважають земельній реформі – ранковий ефір Радіо Свобода

Соціальні мережі як зброя в інформаційній війні. Як зруйнувати фобії, які, на думку Порошенка, заважають земельній реформі? Чи сприятлива для дельфінів і людей екологія Чорного моря?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, волонтер проекту «Інформаційні війська» Олег Петриченко, керуючий партнер компанії цифрових комунікацій PlusOne DA Максим Саваневський; перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Максим Мартинюк, керівник проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» Денис Нізалов, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Дмитро Ливч; заступник директора Українського наукового центру екології моря Євген Дикий, старший науковий співробітник Чорноморського біосферного заповідника Зоя Селюніна.