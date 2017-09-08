На Донбасі загинув один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня загинув один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії.

«У декількох випадках… сили АТО відкривали вогонь у відповідь», – ідеться в ранковому зведенні.

Як інформує штаб, у вечірній час 7 вересня сепаратисти продовжували обстріли українських позицій на Донецькому і Приморському напрямках, а на Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 7 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.