Апеляційний суд у США відкинув тимчасову заборону на прийом біженців

Апеляційний суд США у Нью-Йорку 7 вересня відкинув рішення адміністрації президента США Дональда Трампа, яке передбачає тимчасову заборону на в’їзд біженців до Сполучених Штатів. Суд визнав нечинним указ Трампа, спрямований на біженців та інших людей з шести переважно мусульманських країн, і визнав, що біженці, які мають «добросовісні» відносини з відповідними американськими агенціями, мають бути допущені до країни.

Суд також постановив, що бабусі й дідусі, тітки, дядьки та двоюрідні брати легальних жителів США мають бути звільнені від 90-денної заборони Трампа на прийом людей, які прибувають з Ірану, Судану, Сирії, Лівії, Сомалі та Ємену.

Верховний суд США у червні постановив, що заборона Трампа не має застосовуватися до людей з «добросовісними» відносинами з громадянами або організаціями США. Адміністрація по-своєму трактувала постанову суду і продовжувала забороняти прийом біженців, що оскаржила влада штату Гаваї. Апеляційний суд погодився із позовом цього штату.

Суд відхилив аргумент адміністрації, згідно з яким письмові запевнення, надані біженцям відповідними органами США, не є доказом «добросовісних відносин». Суд додав, що «важко зрозуміти, як онук, тітка, дядько, племінниця, племінник, брат або двоюрідний брат можуть вважатися такими, які не мають добросовісних стосунків зі своїми родичами в Сполучених Штатах».