Ураган «Ірма», який забрав 11 життів у Карибському басейні, наближається до Флориди

Найпотужніший атлантичний ураган, який будь-коли реєструвався на островах Карибського басейну, 7 вересня спричинив загибель щонайменше 11 людей. Тепер буревій «Ірма» наближається до американського штату Флорида.

Швидкість вітру складає близько 290 кілометрів на годину, а площа, вражена стихією, дорівнює території Франції. Дотепер ураган вирував над маленькими островами, видираючи з корінням дерева та рівняючи з землею будинки на своєму шляху.

Швидкість вітру дещо зменшилася, коли «Ірма» сягнула Домініканської Республіки, Гаїті та Куби. Але ураган все ще залишається надзвичайно небезпечним, оцінюваним Національним центром ураганів США у найвищий, п’ятий рівень.

У Флориді прихід шторму очікується 9 вересня, і мільйони людей машинами та літаками намагаються залишити небезпечні райони. У місті Маямі людські черги вишикувалися по воду в пляшках, а автомобілісти прагнуть поповнити запаси палива.

Президент США Дональд Трамп закликав людей бути «пильними та обережними».