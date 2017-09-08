У Мексиці стався потужний землетрус, можливе цунамі

Потужний землетрус стався 7 вересня поблизу узбережжя Мексики, сейсмологи також видали попередження про можливість цунамі.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус мав магнітуду 8, а його епіцентр розташовувався в Тихому океані на відстані близько 120 кілометрів на південний захід від міста Трес-Пікос у південній частині штату Чіапас.

Національна сейсмологічна служба Мексики пізніше визначила магнітуду землетрусу як 8,4.

Система попередження про цунамі США попереджає про можливі небезпечні хвилі уздовж Тихоокеанського узбережжя Мексики, Гватемали, Сальвадору, Коста-Рики, Нікарагуа, Панами, Гондурасу та Еквадору.

Землетрус відчувався в столиці Мексики Мехіко, де місцеві жителі тікали з будівель після того, як пролунали сигнали сирени.

Наразі невідомо, чи були якісь жертви внаслідок підземних поштовхів.

Землетрус також відчувався на більшій частині Гватемали, яка межує з мексиканським штатом Чіапас.