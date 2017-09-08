Засуджений у «Болотній справі» Непомнящих залишив Росію

Засуджений у так званій «Болотній справі» інженер Іван Непомнящих залишив Росію і нині перебуває в Празі. Надалі він має намір виїхати на навчання до США, інформує російська служба Радіо Свобода.

Непомнящих був засуджений до двох з половиною років колонії за звинуваченням в участі в «масових заворушеннях» на Болотній площі в Москві 6 травня 2012 року, а також у насильстві щодо поліцейських.

Незадовго до виходу на свободу Непомнящих побував у штрафному ізоляторі. Приводом для застосування таких заходів до Непомнящих стало те, що в квітні 2017 року він і ще двоє ув’язнених поскаржилися на побиття. З виходом з колонії переслідування Непомнящий не закінчилося: російський суд задовольнив позов адміністрації колонії про встановлення над ним адміністративного нагляду.