Верховна Рада продовжить розгляд судової реформи

Верховна Рада України на засіданні 8 вересня продовжить розгляд у другому читанні президентського проекту закону (№6232), який передбачає продовження судової реформи. Ідеться про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.

Це єдиний законопроект, який 8 вересня передбачений до розгляду порядком денним.

До 11:00 традиційно для п’ятниці відбувається година запитань до уряду, далі оголошуватимуться депутатські запити. О 13:00, згідно з порядком денним, депутати перейдуть до виступів з різних питань.

7 вересня депутати встигли розглянути 480 поправок із до законопроекту №6232 із понад чотирьох тисяч. Це була лише частина поправок до Господарського процесуального кодексу. Як заявив голова парламенту Андрій Парубій, таких масштабних законопроектів ще не було в історії українського парламенту, і тому робота над ним продовжиться 8 вересня і наступного пленарного тижня – у вівторок, 19 вересня.