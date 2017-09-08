МЗС перевіряє, чи переведений Сенцов у колонію суворого режиму в Іркутську – Беца

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливе переведення утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова в колонію суворого режиму в російському Іркутську. Про це на сторінці у Twitter написала речниця МЗС Мар’яна Беца.

«МЗС перевіряє інформацію щодо переведення Олега Сенцова. Вчергове вимагаємо звільнення українського політв`язня», – написала Беца.

Водночас російська правозахисниця і журналістка Зоя Светова у соцмережах повідомила, що Сенцова, який відбував покарання у виправній колонії №1 в Якутську, могли перевести у іркутську колонію суворого режиму ІК-19, але поки цю інформацію російські органи не підтвердили.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком був затриманий представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року зазвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.