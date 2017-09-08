Міністр інфраструктури Омелян: мрію про вживану «Теслу», а не про «Майбах»

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заперечив повідомлення, нібито його дружина Світлана Бевза замовила придбання автомобіля Maybach Coupe вартістю 2 мільйони 734 тисячі євро, про що з посиланням на французький таблоїд повідомила частина українських ЗМІ.

«Якщо коротко – маячня. Ані я, ані моя дружина не замовляли авто, про яке йдеться. Стеля моїх мрій – вживана «Тесла», яку теж собі дозволити поки не можу», – написав міністр у Facebook.

«Але це було б прикольно: міністр, який публічно звітує про вартість свого відпочинку в Туреччині і викладає в мережу фото рахунків, замовляє авто за 3 мільйони євро. Навіть якби ми мали такі кошти, ми б точно не вклали їх у авто, яким би красивим і модерним воно не було. От якби вигадали, приміром, про виробництво літієвих батарей, було б більш наближено до реальності», – додав Омелян.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає на підтримку розвитку електромобілів і відповідної інфраструктури для них в Україні, підтримує законодавчі ініціативи для стимулювання екологічно чистішого транспорту.

Автомобілі Tesla, які випускає компанія американського бізнесмена Ілона Маска, змінили уявлення багатьох автомобілістів про можливості електромобілів. Найпопулярніша модель цієї марки, Model S, має запас ходу до 500 кілометрів, що значною мірою усунуло головну проблему електротранспорту – малий пробіг на одній зарядці. Проблему тривалого терміну зарядки у США компанія Маска вирішує за рахунок розвитку мережі зарядних станцій Supercharger.