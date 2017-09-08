Депутати Ради закликають віце-спікера Сироїд вибачитися за висловлювання щодо військових на Донбасі

У сесійній залі Верховної Ради 8 вересня частина депутатів закликала віце-спікера парламенту Оксану Сироїд вибачитися за оприлюднену 6 вересня заяву про відсутність юридичних підстав для перебування українських військовослужбовців у зоні збройного конфлікту на Донбасі.

Заступник голови фракції «Народний фронт» Юрій Береза, виступаючи від імені своєї фракції та «Блоку Петра Порошенка», заявив, що «одна з найвищих посадових осіб української держави… дозволила в бік української армії деякі слова».

«Для мене ті слова були страшні. Страшні в тому, що український солдат сьогодні перебуває на передовій «незаконно» і «незаконно» захищає нашу українську державу»,– вказав Береза.

Депутат від фракції «Самопоміч» Тарас Пастух назвав заяву Берези щодо висуванки «Самопомочі» Сироїд «черговою маніпуляцією, яку використовує влада». За словами Пастуха, Сироїд сказала, що «влада повинна сьогодні виконати своє завдання… нарешті, дати притягнути Росію по всіх судах не лише в Україні, а й по всіх міжнародних». Пастух наголосив, що Конституція України зобов’язує президента ухвалювати рішення щодо використання Збройних сил, а Верховна Рада дає свою згоду на використання ЗСУ для відсічі агресії.

6 вересня під час розгляду у парламентському комітеті з питань національної безпеки і оборони законопроекту №6400, серед авторів якого є Оксана Сироїд, віце-спікер заявила: «Застосування Збройних сил України, згідно з Конституцією, відбувається, коли Верховна Рада дає згоду на застосування збройних сил. Коли ви говорите, що АТО є підставою для застосування ЗСУ, це не є так».