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08 Вересень 2017, Київ 12:55
Новини | Суспільство

Кривдниця Світоліної зіграє у фіналі відкритого чемпіонату США з тенісу

37-річна Вінус Вільямс (п) відзначилася виходом до півфіналу US Open, а її молодша сестра Серена (л) під час турніру народила дочку

Американка Медісон Кіз, яка в четвертому раунді відкритого чемпіонату США з тенісу переграла першу ракетку України Еліну Світоліну, зіграє у фіналі престижного змагання. Кіз, яка є 16-ю ракеткою світу, має високі шанси на перемогу, оскільки її суперницею в боротьбі за трофей стане інша американка Слоун Стівенс – нині 83-тя у рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації).

У півфіналах, які відбулися 7 вересня, зустрічалися самі лише представниці США: Кіз розгромила Коко Вандевей (6:1, 6:2), а Стівенс довела перевагу над 37-річною Вінус Вільямс (6:1, 0:6, 7:5).

8 вересня на US Open відбудуться чоловічі півфінали: південноафриканець Кевін Андерсон зіграє з іспанцем Пабло Каррено Бустою, а фаворит змагання, перша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль спробує здолати опір аргентинця Хуана-Мартіна дель Потро.

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