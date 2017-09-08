270 тисяч мусульман-рохінджа втекли із М’янми у Бангладеш – ООН

За оцінками Агентства ООН у справах біженців 270 тисяч мусульман-рохінджа вимушено переселилися у Бангладеш після спалаху насильства в М’янмі 25 серпня.

У агенції 8 вересня заявили, що кількість утікачів значно вища, аніж 164 тисячі, про яких йшлося раніше. Збільшення чисельності біженців спричинене їх концентрацією у районах поблизу кордону.

В ООН назвали цифри «тривожними», а необхідність вирішення ситуації у М’янмі такою, що «повинна бути вирішена терміново».

Насильство у М’янмі викликало у світі протест проти переслідування рохінджа. Біженці звинувачують сили безпеки у М’янмі, країні, де більшість складають буддисти, в спалюванні їхніх сіл. Уряд заявляє, що сили безпеки реагують на напад минулого місяця на поліцейські дільниці з боку рохінджа.