Ураган «Ірма» поширився на нові території у Карибському басейні

Атлантичний ураган «Ірма» 8 вересня обрушився на острови Теркс і Кайкос, після того як увірвався у Карибський басейн і попрямував до Флориди.

Згідно з даними Національного центру ураганів, рівень потужності шторму знижено з 5 рівня до 4-го, але він все ще залишається «надзвичайно небезпечний». Швидкість вітру сягає 250 кілометрів за годину.

Ураган «Ірма» пронісся усією територією Карибського басейну, зачепивши Британські Вірґінських острови, Ангілью, Сен-Мартен, Сен-Бартельмі, а також Сент-Кітс і Невіс.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що близько 37 мільйонів людей можуть постраждати від шторму, коли він досягне Флориди. Тамтешня влада попередила населення про готовність евакуюватися в будь-який момент.

У Майамі сотні людей вишикувалися в чергах за бутильованою водою, а водії – за пальним.

Міжнародний Червоний Хрест заявляє, що від «Ірми» вже постраждали близько 1,2 мільйона людей, і кількість може зрости.

Президент США Дональд Трамп закликав людей бути «пильними і обережними». Трамп сам володіє нерухомістю на набережній у Палм-Біч, а також на острові Сент-Мартен, спустошеному штормом.

За останніми даними, через ураган «Ірма» загинули щонайменше 11 людей.