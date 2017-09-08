Фігуранту бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Мамутову продовжили арешт

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 8 вересня продовжив термін утримання під вартою фігуранту Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір» Енверу Мамутову, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Як розповів адвокат Едем Семедляєв, суддя Галина Редько задовольнила вимогу прокурора і продовжила термін утримання під вартою до 12 листопада.

На суді захист заявив низку клопотань: про проведення засідання у відкритому режимі, про перенесення засідання в зв’язку з молитвою в п’ятницю. У всіх клопотаннях адвокату було відмовлено.

Також Семедляєв зажадав від суду замінити склад конвою, який поводив себе агресивно і забороняв захисникові спілкуватися з підсудним кримськотатарською мовою. Суддя також це клопотання залишила без задоволення.

Енвер Мамутов заявив відвід судді, але суддя Галина Редько не задовольнила це прохання, після цього підсудний оголосив, що не бажає більше брати участь в процесі, і був виведений із залу.

12 травня в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. У результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абельтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ Росії за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною й забороненої. Цю заборону російська влада переносить і на окуповану територію українського Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».