Сільрада на Полтавщині планує купити авто за півмільйона гривень – #Точно

Градизька селищна рада Полтавської області планує у вересні придбати автомобіль SUZUKI SX4 за 519 тисяч гривень. Така інформація міститься в річному плані закупівель сільради на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

У документі також зазначено, що потенційні учасники закупівель можуть запропонувати автомобілі інших марок з аналогічними характеристиками, але це має бути «універсал». Авто має бути поставлене до кінця року.

Загалом протягом року Градизька селищна рада на тендерах уклала 15 контрактів на суму 2,1 мільйона гривень. Зокрема, на благоустрій села витрачено більш ніж півмільйона: 300 тисяч гривень – на ремонт доріг, 200 тисяч гривень – на розробку генерального плану, по 100 тисяч гривень – на металопластикові вікна і паркан.