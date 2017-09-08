Шевченко: в результаті вибуху авто в центрі Києва загинув іноземець

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що в результаті вибуху авто в центрі Києва загинув іноземний громадянин – Тимур Махаурі.

«Це відома особа в кримінальних колах, його звати Тимур Махаурі. Він – громадянин Грузії. Мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами. Він також цього року затримувався і притягався до відповідальності в цьому році, проте уклав угоду зі слідством – отримав умовний термін за незаконне зберігання зброї», – сказав Шевченко.

Він повідомив, що інцидент розслідують за статтею «умисне вбивство», за попередніми ознаками – спрацював вибуховий пристрій, закладений в автомобіль.

За даними МВС, в авто перебували троє людей – чоловік, який загинув, жінка, яка отримала серйозні травми, і дитина, яка вижила.

Вибух стався на вулиці Павла Скоропадського, авто повністю знищене.

Деякі ЗМІ повідомили, що загиблим є розвідник чеченського батальйону, проте ця інформація не підтверджена.