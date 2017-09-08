НАБУ: затримали керівника «Укрхімтрансаміак»

У Національному антикорупційному бюро заявляють про затримання трьох людей за підозрою у заволодінні та легалізації понад 40 мільйонів гривень держпідприємства «Укрхімтрансаміак».

Як повідомляє прес-служба бюро, затриманий виконувач обов’язків директора «Укрхімтрансаміак», а також двоє керівників приватних підприємств, залучених, за даними детективів, до схеми заволодіння коштами держпідприємства і їхній подальшій легалізації.

За версією слідства, впродовж 2014 року затримані вступили у злочинну змову з метою заволодіння коштами, які призначалися для виконання робіт для технічного переоснащення локальних систем сповіщення населення, що проживає в 2,5-кілометровій зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті – Одеса».

У НАБУ заявляють, що основна частина коштів була сплачена на умовах передоплати на рахунки підконтрольних підприємств, а після цього використана підозрюваними для власних потреб.

Детективи НАБУ та прокурори САП клопотатимуть суд про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,6 мільйона гривень кожному.

Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2016 року.

У НАБУ не уточнюють прізвищ затриманих, проте на сайті держпідприємства повідомляється, що в.о. директора «Укрхімтрансаміак» є Ігор Трегубенко.

«Укрхімтрансаміак» є оператором української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті (Росія) – Одеса».