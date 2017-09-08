Німеччина відкинула претензії Польщі на нові воєнні репарації

Уряд Німеччини відкинув претензії влади Польщі на нові репарації за Другу світову війну на суму до 1 трильйона доларів США і нагадав, що це питання було остаточно владнане 1953 року.

Як заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, «Польща ухвалила юридично обов’язкове рішення в серпні 1953 року… відмовитися на майбутнє від вимог нових воєнних репарацій».

«Таким чином, питання було закрите і юридично, і політично», – додав він.

У Польщі нинішня націоналістично-правоконсервативна влада заявляє, що згадана угода про відмову від вимог нових репарацій у майбутньому була підписана 1953 року тодішнім комуністичним керівництвом країни під тиском Радянського Союзу і відтак нечинна. В уряді Польщі заявили, що сума нових відшкодувань має становити 830 мільярдів євро. «На мою думку, Польща має на це право, і польська держава має право вимагати цього», – заявила в четвер прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло.