У Дніпрі відкрили фотовиставку про депортацію корейського народу часів сталінізму

У Дніпрі, в галереї «Арт-світ», відкрили фотовиставку південнокорейського фотографа Джон Сон Тхе «Фантомний біль» про депортацію корейського народу часів сталінського режиму.

Організаторами виступили корейська громада Дніпра та громадська організація «Всеукраїнська асоціація корейців».

Як розповів на відкритті автор експозиції Джон Сон Тхе, він здійснив подорож в Україну, зокрема, об’їхав Дніпропетровщину, щоб побачити, почути і сфотографувати нащадків представників корейського народу, які пережили депортацію. 1937 року, за наказом Сталіна, близько 172 тисяч представників корейського народу були примусово виселені з прикордонних із Кореєю районів Далекого Сходу СРСР в інші області, зокрема, до Середньої Азії. За підрахунками істориків, близько 40 тисяч людей загинули в дорозі від голоду та труднощів адаптації до незвичного середовища.

За словами Джон Сон Тхе, над своїм проектом він працював два роки, його фототвори – це робота з травмою і пам’яттю. «Фантомний біль», каже він, – назва не випадкова, вона має нагадувати про трагедію корейського народу й пережитий, але незабутий біль.

Фотографії Джон Сон Тхе оформлені незвично – кожна надрукована на кількох окремих полотнищах і «розпадається» при найменшому русі.

«Роботи Джон Сон Тхе фокусуються на долі конкретних сімей і людей. Деякі знімки нагадують сімейні фотографії, в інших роботах автор фіксує повсякденність, побутові деталі. Тому історії людей стають близькими до глядача, вибудовується інтимна, тепла розмова завдяки фотографії», – зазначили організатори.

Виставка доповнена світлинами з родинних альбомів самих нащадків депортованих, а також мультимедійними екранами з ретрансляцією їхніх розповідей.

Джон Сон Тхе вивчав фотографію і кіно в аспірантурі університету Кюн’іль і захистив дисертацію у 2017 році. У його доробку – сім персональних виставок, зокрема й на теми Чорнобиля.

У 2017 році настало одразу дві річниці: 25 років від встановлення дипломатичних відносин між Кореєю (Південною) та Україною і 80 років від часу сталінської депортації корьо-сарам (самоназва корейців на теренах колишнього Радянського Союзу). Частина нащадків депортованих – близько 13 тисяч – нині живе в Україні.